Danimarca-Lussemburgo 4-0 in amichevole. Schone resta 90' in panchina

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Facile successo per la Danimarca nel match amichevole disputato alla Nordjyske Arena di Aalborg contro il Lussemburgo. Gli scandinavi hanno rifilato un poker agli avversari: Braithwaite e Dolberg hanno indirizzato la sfida nel primo tempo, poi lo stesso ex Ajax e Gytkjaer hanno arrotondato nella ripresa. In campo Ankersen per 90', mentre Kjaer è stato sostituito nel secondo tempo. Spazio anche per Lerager, non sono stati impiegati Cornelius e Schone.