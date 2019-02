© foto di Insidefoto/Image Sport

Nervi tesi, tesissimi, tra Angel Di Maria e i tifosi del Manchester United. Protagonista della vittoria di questa sera del suo PSG a Old Trafford, l'argentino ha risposto ai fischi e agli insulti ricevuti durante tutta la gara mandando apertamente a quel paese la tifoseria avversaria dopo l'1-0 firmato Kimbembe. Una reazione che ha scatenato ancora di più il pubblico inglese, arrivato a lanciare persino una bottiglietta di birra verso 'El Fideo'. Che però non si è scomposto più di tanto, ha finto di bere e ha servito a Mbappé l'assist del 2-0 finale pochi minuti più tardi. Una bella rivincita per Di Maria, che con la maglia dei Red Devils ha vissuto sicuramente il suo periodo peggiore in carriera (2014-2015).