Nenad Bjelica, allenatore della Dinamo Zagabria, ha così commentato la sconfitta di Champions League in casa dell'Atalanta: "Hanno dominato gran parte dell'incontro, sono stati semplicemente migliori di noi e dobbiamo soltanto far loro i complimenti. Dobbiamo imparare la lezione, e stare pronti a fare meglio già dalla prossima partita. C'è abbastanza tempo per preparare la gara contro il Manchester City".