Dolberg derubato nel suo spogliatoio: ha chiesto al Nizza di non giocare

Mistero in casa Nizza: è scomparso l'orologio di Kasper Dolberg. Dopo neanche un mese dal suo arrivo, l'ex attaccante dell'Ajax è stato infatti vittima di un furto durante l'allenamento nel suo stesso spogliatoio. Con una perdita da ben 70.000 euro che ha spinto il nuovo acquisto degli Aiglons a chiedere di non essere schierato in campo finché non sarà trovato il responsabile, a partire dalla gara di domani col Digione.

Un caso a dir poco curioso e spiacevole, che non sembra però riscuotere grande interesse tra i vertici del club. Jean-Pierre Rivère, presidente del Nizza, ha infatti comunicato a Dolberg che non ha intenzione di fare niente per recuperare il suddetto orologio, col giocatore che dovrebbe quindi essere regolarmente impegnato nel prossimo turno di campionato. Non certo il miglior inizio possibile per il talento danese, alla ricerca della consacrazione dopo l'exploit parziale in Olanda. A riportarlo è L'Equipe.