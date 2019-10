Dortmund, Zorc: "Favre non in discussione. Mourinho? Amico di Watzke"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel dopopartita di Inter-Borussia Dortmund in casa del club tedesco c'è stato modo di rispondere alle domande della stampa circa la posizione di Lucien Favre e ai rumors che volevano Josè Mourinho nel ruolo di primo candidato al subentro. "Non è in discussione la posizione del nostro tecnico - ha spiegato a SkySport Deutschland il ds del Dortmund Michael Zorc -. Siamo contenti di lui e del suo lavoro. Mourinho? È un amico di vecchia data di Watzke (ad del club giallonero)"