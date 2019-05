© foto di Newspix/Image Sport

Il direttore sportivo del Borussia Dortmund, Michael Zorc, ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni al sito ufficiale del club tedesco per commentare l'ufficilaità dell'acquisto di Julian Brandt dal Bayer Leverkusen: "Brandt gioca in Bundesliga ormai da tempo, nonostante la giovane età. Sia a livello nazionale che internazionale ha un sacco di esperienza. A 23 anni è ancora molto giovane e con un grande potenziale di sviluppo. Può essere utilizzato in diverse posizioni offensive e arricchirà il nostro gioco con la sua creatività.