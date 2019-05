© foto di Insidefoto/Image Sport

Gilles Grimandi, direttore tecnico del Nizza, ai microfoni di Canal+ ha rivelato l'interesse del club per Giroud del Chelsea: "Olivier deciderà cosa fare. Al momento, non l'ho sentito al telefono, non abbiamo parlato. Se sceglierà di venire a Nizza, sarà perché sa che qui ci sono i mezzi per fare buone cose. Se verrà qui è perché c'è un progetto che gli piace. Con Vieira ho parlato di lui, ma con lui non abbiamo ancora contatti".