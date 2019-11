Ederson out dopo l'infortunio di San Siro. In Liverpool-City Bravo dal 1'

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ederson non difenderà i pali nel Manchester City nel big match di Premier League contro il Liverpool. L'ha dichiarato quest'oggi in conferenza stampa Pep Guardiola: "Non ha recuperato", ha dichiarato il manager catalano che in un altro passaggio s'è detto comunque tranquillo visto che a difendere i pali dei citizens ci sarà Claudio Bravo.