Eintracht-Benfica, alcuni tifosi portoghesi hanno sbagliato Francoforte

Se devi andare a Francoforte, potresti anche confonderti. Per la verità, il rischio non è altissimo: in Germania ce ne sono due, ma nel dire Francoforte chiunque pensa a Francoforte sul Meno, quinta città tedesca per numeri di abitanti. Esiste però anche Francoforte sull'Oder, piccola cittadina di quasi 60mila anime, molto più est, in pratica al confine con la Polonia. Confonderle, in sostanza, è alquanto complicato. È successo questo a un piccolo gruppo di tifosi del Benfica, impegnato questa sera in Europa League contro l'Eintracht, squadra di Francoforte (sul Meno, appunto): partiti in auto da Lisbona, hanno sbagliato città e si sono ritrovati lontanissimi dalla meta che avrebbero dovuto raggiungere. Non contenti, hanno documentato le proprie peripezie su Instagram, raggiunti anche dal commento sorpreso dello stesso Eintracht. Un solo dubbio: il tragitto fatto (da Lisbona alla Germania dell'est, passando per Parigi) rende quasi obbligato il passaggio dalle parti di Francoforte (quella giusta). Difficile non farsi venire almeno il dubbio, a quel punto: potrebbero averlo fatto solo per un po' di gloria social?