Sette settimane di squalifica e arrivederci nel 2020 per David Abraham, capitano dell'Eintracht Francoforte dopo la spallata con rissa rifilata al tecnico del Friburgo Streich nell'ultima giornata della Bundesliga. La Federazione tedesca gli ha comminato una multa da 25mila euro più queste sette settimane di stop che costringeranon il giocatore a rivedere il campionato solo ad anno nuovo. La squalifica non ha valore per l'Europa League e, in ogni caso, il club e il giocatore hanno deciso di fare ricorso contro la sanzione con la speranza di ricevere uno sconto temporale sulla squalifica.