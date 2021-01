ufficiale Eintracht, capitan Abraham lascia il professionismo e torna in Argentina

David Abraham ha giocato ieri la sua ultima partita con l' Eintracht Francoforte. Il capitano è sceso in campo nella vittoria per 3-1 sullo Schalke e ha salutato tutti: a 34 anni ha deciso infatti di tornare in patria per prendersi cura del figlio. Abraham abbandona il calcio professionistico ma continuerà a giocare, con l' Huracan de Chabas nella Liga Casildense, un campionato regionale. Il difensore torna dunque in Argentina dopo tanti anni in Europa: ha vestito le maglie di Nastic e Getafe in Spagna, Basilea in Svizzera e Hoffenheim ed Eintracht in Germania.