Eintracht, Hutter: "Arsenal favorito, ma non vediamo l'ora di affrontarlo"

L'allenatore dell'Eintracht Francoforte, Adolf Hutter, ha presentato così in conferenza stampa la sfida di domani contro l'Arsenal in Europa League: "Non vediamo l'ora di affrontare la finalista dello scorso anno. Domani giochiamo in casa, ci sarà una gran bella atmosfera. Le nostre aspettative sono aumentate, siamo percepiti in modo diverso grazie alle nostre prestazioni della passata stagione. Ora però ripartiamo da zero, siamo pronti a scendere in campo contro i favoriti del nostro gruppo. L'Arsenal è una vera big, siamo carichi".