Emery, lettera all'Arsenal: "Un anno e mezzo pieno di emozioni, grazie"

Poche ore dopo il suo esonero da tecnico dei Gunners, arriva la lettera di Unai Emery per congedarsi dal mondo Arsenal: "A tutti i tifosi voglio dire grazie di cuore per avermi fatto capire la grandezza dell'Arsenal. Voglio dire a tutti che ho lavorato con passione, con interesse e con sforzo. Non mi sarebbe piaciuto niente di più che ottenere migliori risultati per voi. Ringrazio poi anche tutti coloro che lavorano all'Arsenal per l'affetto con cui mi hanno trattato. La grandezza dell'Arsenal si trova in ogni dirigente, impiegato, assistente e volontario. Voglio evidenziare soprattutto Ivan Gazidis, che mi ha accolto qui, e anche Raul Sanllehi, Edu e Vinai Venkatesha per il loro rispetto e il loro aiuto. Sono stato trattato fino all'ultimo minuto con onore e onestà. E grazie ovviamente anche alla famiglia Kroenke per la sua fiducia. Questo è stato un anno e mezzo pieno di emozioni, di momenti buoni e di altri meno buoni, ma neanche un giorno ho smesso di pensare alla fortuna che avevo ad allenare questo club con calciatori dalle qualità professionali e personali. Hanno tutti onorato sempre la maglietta che indossano, meritano il vostro appoggio. Avevo già sperimentato molto nel calcio, ma mi sono divertito e ho imparato tanto in Inghilterra, in Premier League, sul rispetto dei professionisti e sulla purezza del calcio. Vi auguro il meglio", le parole dell'allenatore spagnolo.