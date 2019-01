Eredivisie, Ajax e PSV inciampano. Feyenoord ko

© foto di Image Sport

Oggi si tornava in campo con l'Eredivisie per concludere la diciottesima giornata. Pareggiano PSV e Ajax e tutto in vetta rimane invariato. Vittoria del Graafschap con il Sittard e dello Willem II sul Breda. Ecco di seguito il programma nel dettaglio, i risultati e la classifica aggiornata.

Le partite in programma:

Vitesse-Excelsior 3-2

Foor 6', Linssen 36', van der Werff 67' (V), Edwards 51', Schouten 69'

Alkmaar-Utrecht 3-0

Van Rhijn 36', Seuntjens 42', Stengs 90'+1'

Den Haag-Venlo 2-4

Becker 13', Falkenburg 60' (D), Joosten 43', 51', Mlapa 83', Grot 90'+7'

Zwolle-Feyenoord 3-1

van Polen 30', van Crooij 56', Namli 76' (Z), Van Persie 34'

Groningen-Heracles 3-0

Memisevic 12', Bruns 74', 78'

Willem II-Breda 2-0

Llonch 22', Vrousai 90'+2'

Ajax-Heerenveen 4-4

FC Emmen-PSV 2-2

Graafschap-Sittard 5-1

La classifica:

PSV 49

Ajax 47

Feyenoord 36

Vitesse 29

Utrecht 28

Alkmaar 28

Venlo 26

Heracles 26

Willem II 22

Heerenveen 21

Sittard 20

Den Haag 20

Zwolle 18

Groningen 18

Emmen 18

Excelsior 16

Breda 15

Graafschap 15