© foto di Daniele Buffa/Image Sport

“Thiago Silva in scadenza con il PSG? Oggi non pensiamo al rinnovo”. Così a TuttoMercatoWeb l’agente del difensore del PSG Thiago Silva, Paulo Tonietto. “Il contratto in scadenza non ci preoccupa, non abbiamo alcun incontro in programma con la società. Se può andare da un’altra parte a gennaio prima della scadenza? Vedremo... Oggi io e Thiago non abbiamo ancora affrontato l’argomento. Nessuna fretta e per quanto ci riguarda - continua Tonietto - nessuna preoccupazione”. Chiosa dedicata al nuovo arrivo in casa PSG, Mauro Icardi: “È un giocatore importante, un top player. Poi - conclude l’agente di Thiago Silva - dimostrare sul campo toccherà a lui”.