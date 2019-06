Estonia-Irlanda del Nord, le formazioni ufficiali: Zenjov sfida Boyce

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alle 18 scenderà in campo l'Estonia che in casa ospiterà l'Irlanda del Nord per la sfida valida per le qualificazioni agli Europei 2020. I padroni di casa scenderanno in campo con un 4-5-1 e l'unica punta che sarà il numero 10 Zenjov, mentre l'Irlanda del Nord risponderà con un 4-3-3 e il tridente firmato da Whyte, Boyce e Dallas. Ecco i due schieramenti:



LE FORMAZIONI UFFICIALI:

ESTONIA (4-5-1): Lepmets; Sinyavskiy, Mets, Vihmann, Pikk; Teniste, Vassiljev, Dmitrijev, Käit, Sappinen; Zenjov.

IRLANDA DEL NORD (4-3-3): Peacock-Farrell; Lewis, Evans, Cathcart, Smith; Saville, Davis, McNair; Whyte, Boyce, Dallas