Euro 2020, le formazioni di Romania-Fær Øer: Puscas guida l'attacco

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

A Cluj-Napoca è tutto pronto per la sfida di qualificazione a Euro 2020 tra Romania e Fær Øer. Queste le formazioni ufficiali delle due Nazionali, in campo dalle 20:45 per il Gruppo F:

Romania (4-4-2): Tatarusanu; Benzar, Grigore, Moti, Bancu; Deac, Stanciu, Marin, Chipciu; Puscas, Keseru. Ct: Contra.

Fær Øer (4-4-1-1): Nielsen; Rólantsson, A. Gregersen, O. Faerø, V. Davidsen; Bartalsstovu, Hendriksson, Vatnsdal, R. Joensen; Hansson; K. Olsen. Ct: Olsen.