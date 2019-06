© foto di Imago/Image Sport

La Germania gioca a tennis con la Serbia di Jovic, Lukic e Milenkovic. Larghissima vittoria della Nazionale tedesca, che batte 6-1 i balcanici nella sfida valida per la seconda giornata del Gruppo B dell'Europeo Under-21 e vola a quota 6 in classifica, in prima posizione. Le reti sono state firmate da Richter, Waldschmidt (tripletta), Dahoud e Maier. Per la Serbia, già eliminata, gol della bandiera di Zivkovic.

Classifica

Germania 6

Austria 3

Danimarca 3

Serbia 0