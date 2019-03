Euro2020, Gruppo C: le formazioni ufficiali di Irlanda del Nord-Bielorussia

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alle 20.45 per il Gruppo C, scenderà in campo l'Irlanda del Nord che ospiterà la Bielorussia. Ecco le formazioni ufficiali della sfida:

Irlanda del Nord (4-3-3): Peacock-Farrell; Dallas, Cathcart, Evans, Lewis; McNair, Davis, Saville; McGinn, Lafferty, Jones.

Bielorussia (4-3-3): Klimovich; Shitov, Sivakov, Martynovich, Volodjko; Maevskiy, Hleb, Dragun; Savitskiy, Laptev, Stasevich.