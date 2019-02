© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Commissione di Controllo, Etica e Disciplina della Uefa ha squalificato per due giornate l'attaccante dell'Arsenal Alexandre Lacazette, che aveva già saltato il match di ritorno contro il BATE dopo l'espulsione nella gara d'andata. Due turni anche per Geoffrey Kondogbia: il centrocampista del Valencia è stato punito per aver volontariamente rimediato un'ammonizione nella sfida di andata contro il Celtic. Il francese era diffidato e ha saltato così la gara di ritorno per ripulire la fedina. C'è attesa, in questo senso, per la decisione sul caso-Sergio Ramos, analogo a quello dell'ex Inter.