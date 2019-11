Europa League, Gruppo A: Siviglia sicuro del primo posto, lotta alle spalle

© foto di J.M.Colomo

Il Siviglia stacca il pass per i sedicesimi con due turni d'anticipo, grazie alla vittoria per 5-2 sul campo del Dudelange, mentre è bagarre per il secondo posto del Gruppo A dopo il successo dell'APOEL sul Qarabag. Questi i risultati e la classifica a due giornate dalla fine:

Risultati

Dudelange-Siviglia 2-5

APOEL-Qarabag 2-1

Classifica

Siviglia 12

APOEL 4

Qarabag 4

Dudelange 3