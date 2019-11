Europa League, gruppo D: PSV fuori, Sporting e LASK dentro

© foto di PhotoViews

Giochi fatti nel gruppo D con Sporting CP e LASK Linz qualificate ai sedicesimi. Eliminazione a sorpresa per il PSV, stasera umiliato in Portogallo. L'eliminazione degli olandesi ha del sorprendente, considerato il cammino che li aveva visti vincere le prime due partite. In palio nell'ultimo turno il primo posto in classifica, fondamentale per i sorteggi. E sarà uno spareggio in Austria fra le prime due della classe. Anche il Rosenborg ha una motivazione per l'ultimo turno: quella di evitare di chiudere a zero punti. I norvegesi sono gli unici fra le 48 partecipanti ad aver perso tutte le partite.

SPORTING CP-PSV 4-0 - 9' Luiz Phellype, 15' e 64' su rig. Bruno Fernandes, 42' Mathieu

ROSENBORG-LASK LINZ 1-2 - 20' Goiginger (L), 45' Johnsen (R), 54' Frieser (L)

Classifica

SPORTING 12

LASK LINZ 10

PSV 7

ROSENBORG 0