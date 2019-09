Europa League, Gruppo E: Lazio al palo, pareggio tra Rennes e Celtic

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alle ore 18.55 si sono giocate le due partite del gruppo E di Europa League, quello della Lazio. I biancocelesti sono stati sconfitti a Cluj, in Romania, mentre nell'altra gara del girone hanno pareggiato Rennes e Celtic.

I risultati

Cluj - Lazio 2-1 [25' Bastos (L), 41' rig. Deac (C), 75' Omrani (C)]

Rennes - Celtic 1-1 [38' rig. Niang (R), 59' rig. Christie (C)]

La classifica

Cluj 3

Celtic 1

Rennes 1

Lazio 0