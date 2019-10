Europa League, i risultati delle partite delle 18.55: l'AZ gioca a tennis

Beffa tremenda per la Roma, raggiunta da un rigore molto dubbio in pieno recupero. I giallorossi restano primi nel girone anche a causa della sconfitta del Wolfsberger sul campo del Basaksehir. Spicca il tennistico successo dell'AZ sull'Astana e del Manchester United a Belgrado. Ok anche Braga, Espanyol e Wolverhampton, pari tra Rangers e Porto.

AZ Alkmaar-Astana 6-0: 39' rig. Koopmeiners, 43' Boadu, 77' Stengs, 84' Koopmeiners, 85' Sugawara, 92' Idrissi

Basaksehir-Wolfsberger 1-0: 78' Kahveci

Besiktas-Braga 1-2: 38' Ricardo Horta, 71' Nayir (B), 80' Eduardo

CSKA Mosca-Ferencvaros 0-1: 86' Varga

Porto-Rangers 1-1: 37' Diaz, 43' Morelos (R)

Gent-Wolfsburg 2-2: 3' Weghorst, 24' Victor, 42' e 93' Yaremchuk (G)

Ludogorets-Espanyol 0-1: 13' Campuzano

Partizan-Manchester United 0-1: 43' rig. Martial

Qarabag-APOEL 2-2: 13' Quintana, 29' Ioannou (A), 46' p.t. Hallenius (A), 58' Ailton

Roma-Borussia Moenchengladbach 1-1: 31' Zaniolo, 94' rig. Stindl (B)

Slovan Bratislava-Wolverhampton 1-2: 11' Sporar (S), 58' Saiss, 64' rig. Jimenez

Saint-Etienne-Oleksandriya 1-1: 8' Gabriel (S), 14' aut. Gabriel

Young Boys-Feyenoord 2-0: 14' rig. Assale, 28' rig. Nsamé