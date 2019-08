Europa League, i risultati di stasera: Eintracht, Espanyol e PSV ai gironi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Non c'era solamente il Torino in campo nella serata europea, dato che c'erano anche tante altre partite inserite nel programma dei playoff di ritorno di Europa League. Da sottolineare sopratutto la vittoria dell'Eintracht: la squadra tedesca schianta anche al ritorno i francesi dello Strasburgo. Passano anche altre big quali Celtic, PSV, Espanyol, Braga (che elimina i russi dello Spartak), AZ, Feyenoord e i Rangers di Gerrard. Male l'AEK: non basta la rimonta in terra turca. Di seguito l'elenco dei risultati di stasera. In grassetto le squadre qualificate alla fase a gironi.

Qarabag (Aze) - Linfield (Nir) 2-1

Riga FC (Lat) - Copenaghen (Den) 1-0

AIK Solna (Swe) - Celtic (Sco) 1-4

Apollon Limassol (Cyp) - PSV Eindhoven (Ned) 0-4

BATE Borisov (Blr) - Astana (Kaz) 2-0

Bnei Yehuda (Isr) - Malmo (Swe) 0-1

Molde (Nor) - Partizan (Srb) 1-1

PAOK (Gre) - Slovan Bratislava (Svk) 3-2

Zorya Luhansk (Ukr) - Espanyol (Esp) 2-2

Spartak Mosca (Rus) - Braga (Por) 1-2

Anversa (Bel) - AZ Alkmaar (Ned) 1-1 (1-4 dts)

Hapoel Beer-Sheva (Isr) - Feyenoord (Ned) 0-3

Trabzonspor (Tur) - AEK (Gre) 0-2

Dudelange (Lux) - Ararat-Armenia (Arm) 2-1 (5-4 ai rig.)

Ferencvaros (Hun) - Suduva (Ltu) 4-2

Rijeka (Cro) - Gent (Bel) 1-1

Maribor (Slo) - Ludogorets (Bul) 2-2

Eintracht Francoforte (Ger) - Strasburgo (Fra) 3-0

Rangers (Sco) - Legia Varsavia (Pol) 1-0

Wolverhampton (Eng) - Torino (Ita) 2-1

Vitoria Guimaraes (Por) - FCSB (Rou) 1-0