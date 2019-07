© foto di Giacomo Morini

È arrivato già un primo verdetto, anche se parziale, dalla maxi-giornata di Europa League (43 partite in tutto) che va in scena oggi. Ed è una notizia che interessa soprattutto i tifosi del Torino: infatti gli ungheresi del Debrecen si sono aggiudicati per 3-0 la partita d'andata nei confronti degli albanesi del Kukesi, e sembra decisamente probabile, a meno di un clamoroso ribaltone nella partita di ritorno, che saranno loro ad affrontare la squadra di Mazzarri al prossimo turno.

Debrecen - Kukesi 3-0 (54' Garba, 77' e 83' Varga)