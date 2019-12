© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico dell’Everton Duncan Ferguson ha commentato la gara pareggiata per 1-1 contro il Manchester United, spiegando anche il motivo della sostituzione di Moise Kean: “Non è stato per la sua prestazione, avevo solo bisogno di fare un cambio per guadagnare un po’ di tempo. Avevo tanti attaccanti in panchina e ho deciso di sostituire lui. Non è stato davvero nulla di personale nei confronti di Moise”, ha detto a Sky Sports.