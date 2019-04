Brutta sconfitta rimediata dall'Everton, battuto 1-0 in casa del Fulham. "E 'stato un risultato deludente, non abbiamo giocato nel modo in cui vogliamo, dobbiamo fare di più e molto meglio perché abbiamo la qualità per farlo", ha ammesso il tecnico dei Toffees Marco Silva dopo la gara. "Nel primo tempo non abbiamo giocato molto velocemente e abbiamo creato problemi, non è stato un buon primo tempo, poi abbiamo iniziato il secondo tempo e loro hanno segnato, non eravamo abbastanza aggressivi. Abbiamo avuto una buona occasione per cambiare la gara ma non abbiamo segnato, non è stata una buona gara per noi".