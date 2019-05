© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il manager dell’Everton Marco Silva ha commentato la situazione di Andre Gomes, per cui i Toffees si sono già mossi per il riscatto dal Barcellona: “Sono sicuro al cento per cento che quando Andre avrà deciso io sarà una delle prime persone a saperlo. Come club, dobbiamo fare di tutto per trattenerlo”.