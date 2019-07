© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervistato dal quotidiano spagnolo AS, Cesc Fabregas ha parlato di Hazard, suo ex compagno al Chelsea e di Griezmann finito al Barcellona: "Hazard è un giocatore incredibile, che fa la differenza. È un giocatore che è fatto per giocare al Real Madrid, perché ha bisogno di molto spazio per correre, avere la palla tra i piedi, gli piace muoversi in campo. Il Barcellona, ad esempio, è una squadra in più di posizione, dove ognuno deve essere al suo posto per la circolazione del pallone, ma a lui piace andare a prendersi la palla, per avere la libertà, e che il Madrid può dargli molto più del Barcellona. Griezmann? Può essere una sorpresa. Ha firmato un contratto importante con l'Atletico l'anno scorso e sembrava intenzionato a fare qualcosa di importante lì. Ma il calcio cambia molto. Il suo arrivo rende il Barcellona più grande, perché è un giocatore molto bravo e contribuirà molto all'attacco".