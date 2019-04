FCSB, offerta curiosa per Hagi: sempre titolare e niente sostituzioni

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'ex viola Ianis Hagi nel mirino del Fotbal Club FCSB. È lo stesso proprietario del club George Becali ad affermarlo nel corso di un'intervista rilasciata a prosport.ro: "Ianis mi piace molto, è un grande talento ma non so se posso permettermelo: pur di averlo sono disposto ad offrirgli un contratto da 3-4 milioni la stagione e la possibilità di essere un titolare fisso senza mai essere sostituito. Non solo, al Viitorul Constanța possiamo offrire il 20% della futura rivendita: sono sicuro che se viene da noi il suo valore aumenterà in un solo anno e potremo rivenderlo a 50 milioni di euro".