Fenerbahçe, Slimani ha già deciso: a fine prestito rientra al Leicester

Islam Slimani ha già deciso: non vuole restare al Fenerbahçe. Come riporta il Leicester Mercury, infatti, l'attaccante attualmente in prestito dal Leicester non si sarebbe ambientato e vorrebbe tornare alla base per poi cercare una nuova sfida professionale. Finora, in questa stagione, si contano solamente cinque gol in 25 presenze per lui.