Il Giornale disegna il ritratto di Markku Kanerva, ct della Finlandia che fino al 2003 era maestro di scuola elementare. Cinquantanove presenze con la Nazionale, ex compagno di Jari Litmanen, ha scelto di essere tecnico prima con l'Huuhkajat, poi con la Finlandia. Che era stato tecnico ad-interim e richiamato dodici mesi dopo a titolo definitivo. Ed è lui, il maestro ex calciatore, ad aver portato anche la Finlandia alla promozione in Nations League.