Flamengo, bem-vindo Rafinha: i rubro-negro accolgono l'ex Genoa

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Il ritorno in Brasile era già ufficiale da qualche settimana, ma ora il Flamengo ha voluto dare il benvenuto a Rafinha. L'esterno 34enne ex Genoa saluta il Bayern Monaco dopo ben otto stagioni, il club rubro-negro ha abbracciato il calciatore che torna in patria per chiudere la sua carriera.