Francia, Deschamps: "Islanda pericolosa, non regala nulla: bella sfida"

© foto di Imago/Image Sport

Alla vigilia della sfida contro l'Islanda, il commissario tecnico della Francia Didier Deschamps ha parlato in conferenza stampa di questa gara che ad ottobre mise i campioni del mondo in grande difficoltà: "Non avevo dubbi ad ottobre sulla qualità di questa squadra islandese, non mi aspetto meno domani. La personalità è nel suo DNA, è una squadra che non regala niente e non lascia nulla. Sarà una bella sfida, ne sono certo. Sta a noi essere migliori. Sappiamo perché siamo qui, per essere in grado di qualificarci e prendere altri tre punti. È sempre meglio vincere per avere fiducia, anche per l'atmosfera esterna".