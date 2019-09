© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Samuel Umtiti torna a casa. Il difensore del Barcellona dunque farà rientro in Spagna per curarsi dall'infortunio di cui ha sofferto in nazionale, che lo costringerà dunque a fermarsi ai box. Lo ha comunicato direttamente la federcalcio francese tramite i suoi profili di comunicazione, rendendo noto che il centrale soffre di un ematoma al piede destro, che gli impedisce di rientrare nel gruppo del ct Deschamps per la sfida contro Andorra. Il commissario tecnico, dunque, ha preferito permettergli di tornare in Catalogna.