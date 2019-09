Francoforte, Trapp: "Dovevo restare al PSG, Leonardo ha cambiato tutto"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo il suo trasferimento definitivo al Francoforte, Kevin Trapp ha ammesso che pensava di rimanere al PSG prima dell'arrivo di Leonardo: "Nessuno mi ha mai detto che non avrei giocato. C'era questa possibilità e la competizione con Areola non era né nuova né preoccupante. Ero disposto a combattere e volevo rimanere al PSG, un club che ha obiettivi ambiziosi che si adattano a ciò che voglio dalla mia carriera. Durante il primo prestito Antero Henrique e Thomas Tuchel mi hanno parlato molto, era chiaro che volevano che tornassi a combattere per un posto in porta. Poi è arrivato Leonardo ed è stato chiaro per me che il club aveva cambiato idea. Volevano un altro portiere e la cosa migliore per me era andare via".