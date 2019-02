Fulham, Ranieri sotto accusa: parte della tifoseria è contro l'italiano

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo le ultime indiscrezioni del The Sun una parte dei tifosi del Fulham durante la gara contro il Manchester United ha fischiato le decisioni di Claudio Ranieri, sotto accusa per non aver ottenuto un miglioramento significativo nella squadra da quando è entrato in carica. I Cottagers sono penultimi nella classifica di Premier League.