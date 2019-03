© foto di Imago/Image Sport

Presente nel ritiro del Brasile per preparare i prossimi impegni della selezione verdeoro, Gabriel Jesus ha parlato dell'assenza di Neymar e del momento vissuto dal suo Manchester City. "Neymar manca tanto, è importante per il suo club ma anche per la Nazionale brasiliana. E' il giocatore più importante del Brasile, anche io sono un suo tifoso. Porta allegria in campo e fuori, porta gioia ovunque", le parole dell'attaccante che ha poi commentato il momento dei Citizens: "Siamo ai quarti di Champions League, non dovremo pensare solo a quella coppa perché ci sono anche Premier e FA Cup da vincere. Il club non ha mai vinto la Champions ed è chiaro che ci sia tanta voglia di vincerla, noi stiamo migliorando. Siamo sulla strada giusta, serve però attenzione perché non è facile lottare su tre fronti".