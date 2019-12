Gladbach, Rose: "Per battere il Bayern servirà la giornata perfetta"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Marco Rose, tecnico del Borussia Monchengladbach, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Bayern che anticipa la settimana dell'ultima gara di Europa League dove i tedeschi contenderanno il passaggio del turno a distanza con la Roma che affronterà all'Olimpico il Wolfsberger: "Contro il Bayern giocheremo per vincere, questo è chiaro. Ed è per questo che avremo bisogno dell'appoggio del nostro pubblico che non manca mai. Loro ci aiuteranno ma poi starà a noi mettere la giusta voglia in campo. Abbiamo preparato la partita in ogni minimo dettaglio vista la forza dell'avversario. Sarà fondamentale però rimanere fedele ai nostri principi di gioco e alla nostra idea di calcio. Detto questo sappiamo anche che per battere il Bayern bisogna essere nella giornata perfetta".