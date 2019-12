Guardiola, lapsus in conferenza stampa: scambia il City per il Bayern

© foto di Imago/Image Sport

Lapsus di Pep Guardiola nel corso della conferenza stampa di ieri sera dopo la partita Burnley-Manchester City. Il tecnico catalano parlando della partita ha dichiarati: "Credo che Rodri sia perfetto per questo campionaton e credo che il Bayern Monaco...il Manchester City gha preso... Bayern Monaco, che cazzo. Non so cosa stessi pensando". Ovviamente l'errore non è passato inosservato poiché da settimane si parla di un Guardiola a fine ciclo col Manchester City e di un Bayern Monaco alla ricerca di un tecnico, con l'ipotesi di un ritorno del catalano fra quelle più accreditate.