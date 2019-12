Questa mattina il tabloid inglese 'The Times' ha scritto di una clausola presente nel contratto di Pep Guardiola che permetterebbe al tecnico catalano, a determinate condizioni, di liberarsi dal Manchester City già al termine di questa stagione, nonostante un contratto valido fino a giugno 2021.

Sulla vicenda quest'oggi in conferenza stampa è stato interrogato lo stesso Guardiola, che ha seccamente smentito: "No, non è vero - ha dichiarato -. Ho già parlato delle mie intenzioni qualche settimana fa", ha detto il tecnico del City che in una recente intervista ha dichiarato di voler restare nel club di Manchester ancora a lungo.

PEP 💬 No, it’s not true (contract clause). I spoke about my intentions a few weeks ago.

The players who start the season will finish the season. No business. No, it’s not an issue (on Nathan Ake rumours).

— Manchester City (@ManCity) December 13, 2019