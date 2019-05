© foto di Insidefoto/Image Sport

Lo storico centrocampista della Nazionale olandese ed ex Milan e Sampdoria Ruud Gullit, ha parlato del futuro di Donny Van de Beek a Ziggo Sport: "Spero che non prenda la stessa decisione di Davy Klaassen che preferì andare all'Everton piuttosto che un club più simile all'Ajax. Lui penso che sia perfetto per il Real Madrid, squadra dove si potrebbe adattare perfettamente".