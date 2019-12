© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Eden Hazard, ultimo grande colpo di mercato del Real Madrid, è stato visto in compagnia di Frank Khalid, uno dei tifosi del Chelsea più celebri di Londra, durante un viaggio di quest'ultimo a Madrid. E quando alla stella belga è stato chiesto di tornare al Chelsea, la sua risposta è stata filmata in maniera amatoriale e riportata da As Tv: "Quando finirò qui al Real Madrid tornerò (ride, ndr). Non riesco a guardare tutte le partite, ma quando posso vedo sempre con piacere i match del Chelsea".