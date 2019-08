© foto di Community - Strategic Communications Adv

Dopo la sconfitta sul campo dell'Eintracht Francoforte, il tecnico dell'Hoffenheim Alfred Schreuder ha commentato in conferenza: "Alla fine la vittoria per il Francoforte è meritata. Abbiamo iniziato male la partita, abbiamo impiegato quindici minuti per iniziare a giocare e a creare le prime buone occasioni. Peccato che entrambi i nostri gol fossero in fuorigioco. Non posso incolpare i ragazzi, hanno cercato di dominare i loro avversari e hanno giocato con coraggio".