AS - Real Madrid, conto alla rovescia per Paul Pogba

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Conto alla rovescia per Paul Pogba. Il quotidiano spagnolo AS dedica la sua apertura al centrocampista ex Juventus, ormai ad un passo dall’addio al Manchester United. Per poter arrivare al giocatore ex Juventus i blancos dovranno prima vendere Bale, James e Mariano: tre operazioni complesse, ma Zinedine Zidane non vuole tirarsi indietro. Al momento l’obiettivo numero delle merengues rimane il francese del Red Devils.