As sul mercato del Real Madrid: "Zidane vuole Ndombele"

"Zidane vuole Ndombele". Questo il titolo dell'edizione odierna di As, che in prima pagina deidca spazio al prossimo mercato del Real Madrid. Quello del centrocampista francese del Lione e della Nazionale (22 anni) è il nome indicato da Zidane per il centrocampo in sostituzione di Llorente o Kross (uno dei due partirà).