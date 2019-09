© foto di Giacomo Iacobellis

Battuta d'arresto in campionato per la Dinamo Zagabria, eurorivale dell'Atalanta, che perde in casa della neo-promossa Varazdin e permette così ai rivali dell'Hajduk Spalato di mettere la freccia e allungare a +3 in classifica, anche se con una gara in più. Successo per il Rijeka nel derby istriano contro l'Istra 1961.

Questi tutti i risultati del nono turno di 1.HNL :

Lokomotiva Zagabria-Osijek 2-1

Slaven Belupo-HNK Gorica 2-0

Varazdin-Dinamo Zagabria 1-0

Hajduk Spalato-Inter Zapresic 3-1

Istra 1961-Rijeka 0-3

La classifica aggiornata :

Hajduk 19

Dinamo* 16

Rijeka* 15

Lokomotiva 14

Osijek 13

Gorica 12

Slaven 10

Istra 8

Varazdin 7

Zapresic 6

*= una partita in meno