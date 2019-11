Eurorivali dell'Inter - Messi trascina il Barça, tracollo Dortmund, Slavia ok

L'Inter vince con una grande rimonta contro l'Hellas Verona e resta a -1 dalla vetta, ma Barcellona e Slavia Praga fanno ancora meglio: vittoria per 4-1 nel segno del solito Messi (tripletta) col Celta Vigo per i blaugrana, ora primi in classifica insieme al Real Madrid, e 3-0 col Teplice dell'attuale capolista ceca (+11 punti sul Viktoria Plzen secondo). Tra le squadre del Gruppo F di Champions, poi, c'è da segnalare anche la disfatta del Borussia Dortmund nel tanto atteso Klassiker in casa del Bayern Monaco: 0-4 e sesto posto con 19 punti.

I risultati del week-end dell'Inter e delle sue eurorivali:

Inter-Hellas Verona 2-1

Barcellona-Celta Vigo 4-1

Bayern Monaco-Borussia Dortmund 4-0

Slavia Praga-Teplice 3-0