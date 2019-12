Il punto della Ligue 1 - Il PSG allunga ancora, per l'OM solo un pari

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Continua il dominio del Paris Saint-Germain in Ligue 1. I parigini non conoscono crisi e allungano ancora in classifica grazie al 4-0 ottenuto in casa del S. Etienne. Stecca invece il Marsiglia che contro il Metz ottiene solamente un punto dopo il pareggio per 1-1, vedendo allontanare la vetta di altri 2 punti. Vittoria casalinga del Lille per 2-1 sul Montpellier. Non vanno oltre il pari Amiens e Dijon, anche loro con il risultato di 1-1. Pareggi senza reti tra Angers e Monaco e tra Brest e Nizza, con i padroni di casa che sbagliano anche un rigore. Oltre al PSG altre quattro vittorie esterne. Lo Strasburgo fa il colpo grosso in casa del Bordeaux vincendo 1-0. Stesso risultato del Nantes sul campo del Nimes, anche grazie a un'ottima prestazione dell'ex portiere della Fiorentina Lafont. Terzo 1-0 esterno della giornata firmato dal Rennes, che vince in casa del Lione. Medesimo risultato anche per il Reims, che inguaia ancora di più il fanalino di coda Tolosa, vincendo per 1-0 in trasferta.

I risultati della 18° giornata

Lille-Montpellier 2-1

Metz-Olympique Marsiglia 1-1

Amiens SC-Dijon 1-1

Angers SCO-Monaco 0-0

Nîmes-Nantes 0-1

Brest-Nizza 0-0

Tolosa-Reims 0-1

Bordeaux-Strasburgo 0-1

Olympique Lione-Rennes 0-1

Saint-Étienne-Paris Saint-Germain 0-4

La classifica

PSG 42 punti, Marsiglia 35, Lille 31, Rennes 30, Nantes 29, Reims 27, Bordeaux 26, Lione, Monaco, Angers e St. Etienne 25, Montpellier, Nizza e Strasburgo 24, Brest 22, Dijon e Amiens 17, Metz 16, Nimes e Tolosa 12.